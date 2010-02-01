Интернет-магазин мультимедиа аппаратуры
Веб-программирование
Добавлена144 просмотра
14 лет назад
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Проект разработан для компании «A-sound», занимающейся продажей оборудования для домашних кинотеатров, акустики класса hi-fi и hi-end.
В рамках проекта был настроен компонент интернет-магазина и относящиеся к нему модули. Дополнительно в Virtuemart была добавлена возможность загрузки логотипов производителей и их вывод на страницах каталога.
Дизайн и верстка: предоставлены заказчиком.
Система управления: Joomla 1.5 + Virtuemart.