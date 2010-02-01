Интернет-магазин мультимедиа аппаратуры

http://a-sound.net

Проект разработан для компании «A-sound», занимающейся продажей оборудования для домашних кинотеатров, акустики класса hi-fi и hi-end.

В рамках проекта был настроен компонент интернет-магазина и относящиеся к нему модули. Дополнительно в Virtuemart была добавлена возможность загрузки логотипов производителей и их вывод на страницах каталога.

Дизайн и верстка: предоставлены заказчиком.

Система управления: Joomla 1.5 + Virtuemart.