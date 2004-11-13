Интернет магазин на React
Веб-программирование
Добавлена1 просмотр
4 месяца назад
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Онлайн-магазин, с эффективной системой фильтрации, корзиной покупок и списком избранных товаров.
В процессе создания проекта:
1. Познакомился с обновленным стейт менеджером RTK query, его синтаксисом и принципом кэширования, значительно сократив код.
2. Познакомился со стандартом написания запросов Rest API научился писать запросы согласно стандарту.
3. Улучшил качество кода типизировав проект.
4. Отточил навыки использования React, Redux.
Stack: React, TS, Redux Toolkit, MockAPI, Верстка.
Приложение: https://pedronin.github.io/blog-react.js