Интернет-магазин оптовой продажи футболок
Веб-программирование
Добавлена118 просмотров
12 лет назад
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http://www.footbolka-optom.ru/
Интернет-магазин Футболка-Оптом осуществляет продажу футболок с собственного склада, крупным и мелким оптом. Для покупателей предусмотрена удобная форма оплаты с помощью он-лайн платежей.
Дизайн сайта был предоставлен заказчиком. Програмная часть интернет-магазина выполнена на основе системы управления сайтом Exi.CMS, доработанная под оптовую торговлю с сайта.