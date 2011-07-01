Интернет-магазин оптовой продажи футболок

http://www.footbolka-optom.ru/

Интернет-магазин Футболка-Оптом осуществляет продажу футболок с собственного склада, крупным и мелким оптом. Для покупателей предусмотрена удобная форма оплаты с помощью он-лайн платежей.

Дизайн сайта был предоставлен заказчиком. Програмная часть интернет-магазина выполнена на основе системы управления сайтом Exi.CMS, доработанная под оптовую торговлю с сайта.