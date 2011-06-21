Интернет-магазин по продаже SF-Filter
Веб-программирование
Добавлена148 просмотров
13 лет назад
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Интернет-магазин по продаже швейцарских фильтров SF-Filter.
на основе ShopScript, но с существенной доработкой под техническое задание.
Технологии: php, ajax, java script, mysql, flash
Разработка дизайна, навигации.
Кроме того: Создание для магазина двух флеш-банеров и видеоролика.