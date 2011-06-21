Интернет-магазин по продаже SF-Filter

http://filter-ua.com

Интернет-магазин по продаже швейцарских фильтров SF-Filter.

на основе ShopScript, но с существенной доработкой под техническое задание.

Технологии: php, ajax, java script, mysql, flash

Разработка дизайна, навигации.

Кроме того: Создание для магазина двух флеш-банеров и видеоролика.