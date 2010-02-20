Интернет магазин цифровых товаров
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: модифицировать сайт на основе DSHOP PRO v2.0.0 согласно следующему техническому заданию.
1. При добавлении пользователем товара сначала он выбирает тип товара обычный или пин код , после этого попадает на страницу добавления товара там он выбираем категорию и под категорию из общего выпадающего списка. Нужно сделать так чтобы этот список разбился на 2 категории. Т.е. должно быть 2 выпадающих списка. сначала он выбирает из первого выпадающего списка категорию а потом уже из второго выпадающего списка под категорию относящуюся к выбранной категории.
2. У админа должна быть возможность включать и отключать типы выплат пользователям, а также разрешать и запрещать изменение счета для выплат.
3. У админа должна быть возможность редактировать остаток денег на счету пользователя.
4. У админа должна быть возможность блокировать и разблокировать пользователей. В случае блокировки пользователя у него должна отключаться возможность заказывать выплату и удалять добавленные им товары. Остальной функционал должен работать. При блокировке пользователя в его аккаунте вывести уведомление о блокировке его аккаунта.
5. Если на пользователя продавца поступает отрицательный отзыв его аккаунт также автоматически блокируется по описанной схеме в пункте №4.
6. Сделать капчу При регистрации и отправке письма через форму обратной связи.
7. У админа должна быть возможность включения и отключения запрета на редактирование добавленного пользователем товара.
8. Тикет система / внутреняя почта.
У пользователей должна быть возможность создания тикетов с обращением к администрации.
т.е. у пользователя после перехода в раздел тикет
должно отображаться следующее:
- Список созданных тикетов. (с возможностью самостоятельного закрытия тикета если он вдруг становится не актуальным)
- Ссылка для создания нового тикета
- Ссылка просмотра архива переписки / закрытых тикетов.
Например пользователь нажал на ссылку создать тикет
на новой странице ему нужно ввести тему тикета
и ниже в текстовом поле сам текст обращения
после нажатия на кнопку отправить
Админу отправляется на e-mail уведомление о том что создан тикет от Пользователя с темой: Хабр Хабр
После входа в админ панель в разделе тикеты должны отображаться созданные тикеты в виде
Имя Фамилия кем создан, Тема тикета, дата и время создания тикета.
Все новые тикеты которые имеют новые сообщения у админа и у пользователей должны помечаться восклицательным знаком.
Аналогично после ответа на тикет админом пользователю отправляется уведомление о том что поступил ответ от администратора на его тикет с темой: Хабр Хабр
У админа должна быть также возможность принудительно закрытия тикета и удаления.
В случае закрытия тикета он также помещается в архивную часть. В случае удаления удаляется вовсе и становится не доступным не для пользователя ни для администратора.
9. Если пользователь в описание товара или в заголовок товара вставляет ковычку '' или апостраф ‘ то товар не должен добавляться.
10. У админа в настройках должен быть параметр который задает сколько символов допускается для написания отзыва покупателем и сколько символов возможно ввести в ответ на отзыв продавцом.
11. Новости в админке тоже должны добавляться в виде анонас и полный текст новости. + в настройках должна быть возможность указывать какое количество новостей выводить на страницу. В обще доступной части новости выводятся в виде. Анонс (ссылка на полный текст новости)
12. Возможность загрузки рекламных материалов / баннеров для пользователей через админ панель.После того как заливается / закачивается баннер у пользователя в аккаунте в разделе партнерка,
должны появляться эти самые баннеры + формирование html кода баннера с партнерской ссылкой пользователя для размещения на сайте.
13. В админке в разделе аккаунты, типы аккаунтов: Неактивированные / Активированные / Заблокированные должны выводиться на разных страницах.
+ добавить поиск аккаунтов по критериям: логин / номер счета для выплат / email
3. Даже если пользователям разрешено производить смену номера счета и типа счета для выплат,
то при просмотре детальной информации аккаунта должен вестись лог исстории смены номеров счета.
14. Новая схема взаиморасчетов.
Текущая схема:
Партнер он же агент получает прибыль из заработанной суммы администратором. Например на данный момент комиссия магазина составляет 5% отчисления партнерам и агентам установлены в размере 10% от дохода / комиссии магазина , далее продавец продал товар стоимостью $1000 из этих $1000 он получит всего $950 т.к. комиссия магазина равна 5% , соответственно администрация магазина получает прибыль в размере $50 , а партнер / агент привлекший покупателя получит = $10 (ПМ.$50 / 100 * ПАВ.10%)
- ПМ - прибыль магазина
- ПАВ - партнерское агентское вознаграждение
Новая схема взаиморасчетов будет выглядеть так:
У магазина в основных настройках должен устанавливаться:
процент комиссии магазина при заказе продавцом денег на выплату
процент партнеру и агенту это 1 поле
min процент отчисления партнерам и агентам который может установить продавец от стоимости товара при добавлении товара
исходя из этой схемы распределение средств будет происходить так:
Допустим партнер он же агент привлек покупателя который купил у продвца товар стоимостью в $1000
при этом:
- процент комиссии магазина при заказе выплаты продавцом равен 10%
- процент партнеру / агенту равен 10%
- min процент отчислений партнерам и агентам установлены в размере 5%
тогда:
Заработок продавца / агента составит ПП.$1000 / 100% * ПАВ.10%
Заработок продавца составит $900 однако при заказе на выплату должна расчитаться сумма с учетом комиссии магазина. итого получается у продавца должен сформироваться запрос на выплату в размере = ЧПП.$900 - (ЧПП.$900 / 100% * ПКМ.10%) = $810
- ПП - Прибыль продавца
- ЧПП - Чистая прибыль продавца
- ПКМ - Процент комиссии магазина взимаемый с продавца при заказе денег на выплату
15. Админ должен уметь менять пароль и email пользователя при просмотре данных пользователя.
16. В настройках магазина дополнительный пункт: Модерация удаляемых товаров.
т.е. если данная опция включена и пользователь удаляет товар, то у админа в разделе модерация должен появляться этот товар в разделе не ТОВАРЫ ОЖИДАЮЩИЕ ПРОВЕРКИ
а ТОВАРЫ ОЖИДАЮЩИЕ УДАЛЕНИЯ.
17. Админ панель раздел НАСТРОЙКИ удалить напрочь этот функционал:
- Ширина изображения последних товаров:
- Высота изображения последних товаров:
- Язык по умолчанию:
- Вывод последних товаров:
- Стиль по умолчанию:
- Paypal