Интернет магазин цифровых товаров

http://traderu.net/

Задача: модифицировать сайт на основе DSHOP PRO v2.0.0 согласно следующему техническому заданию.

1. При добавлении пользователем товара сначала он выбирает тип товара обычный или пин код , после этого попадает на страницу добавления товара там он выбираем категорию и под категорию из общего выпадающего списка. Нужно сделать так чтобы этот список разбился на 2 категории. Т.е. должно быть 2 выпадающих списка. сначала он выбирает из первого выпадающего списка категорию а потом уже из второго выпадающего списка под категорию относящуюся к выбранной категории.

2. У админа должна быть возможность включать и отключать типы выплат пользователям, а также разрешать и запрещать изменение счета для выплат.

3. У админа должна быть возможность редактировать остаток денег на счету пользователя.

4. У админа должна быть возможность блокировать и разблокировать пользователей. В случае блокировки пользователя у него должна отключаться возможность заказывать выплату и удалять добавленные им товары. Остальной функционал должен работать. При блокировке пользователя в его аккаунте вывести уведомление о блокировке его аккаунта.

5. Если на пользователя продавца поступает отрицательный отзыв его аккаунт также автоматически блокируется по описанной схеме в пункте №4.

6. Сделать капчу При регистрации и отправке письма через форму обратной связи.

7. У админа должна быть возможность включения и отключения запрета на редактирование добавленного пользователем товара.

8. Тикет система / внутреняя почта.

У пользователей должна быть возможность создания тикетов с обращением к администрации.

т.е. у пользователя после перехода в раздел тикет

должно отображаться следующее:

- Список созданных тикетов. (с возможностью самостоятельного закрытия тикета если он вдруг становится не актуальным)

- Ссылка для создания нового тикета

- Ссылка просмотра архива переписки / закрытых тикетов.

Например пользователь нажал на ссылку создать тикет

на новой странице ему нужно ввести тему тикета

и ниже в текстовом поле сам текст обращения

после нажатия на кнопку отправить

Админу отправляется на e-mail уведомление о том что создан тикет от Пользователя с темой: Хабр Хабр

После входа в админ панель в разделе тикеты должны отображаться созданные тикеты в виде

Имя Фамилия кем создан, Тема тикета, дата и время создания тикета.

Все новые тикеты которые имеют новые сообщения у админа и у пользователей должны помечаться восклицательным знаком.

Аналогично после ответа на тикет админом пользователю отправляется уведомление о том что поступил ответ от администратора на его тикет с темой: Хабр Хабр

У админа должна быть также возможность принудительно закрытия тикета и удаления.

В случае закрытия тикета он также помещается в архивную часть. В случае удаления удаляется вовсе и становится не доступным не для пользователя ни для администратора.

9. Если пользователь в описание товара или в заголовок товара вставляет ковычку '' или апостраф ‘ то товар не должен добавляться.

10. У админа в настройках должен быть параметр который задает сколько символов допускается для написания отзыва покупателем и сколько символов возможно ввести в ответ на отзыв продавцом.

11. Новости в админке тоже должны добавляться в виде анонас и полный текст новости. + в настройках должна быть возможность указывать какое количество новостей выводить на страницу. В обще доступной части новости выводятся в виде. Анонс (ссылка на полный текст новости)

12. Возможность загрузки рекламных материалов / баннеров для пользователей через админ панель.После того как заливается / закачивается баннер у пользователя в аккаунте в разделе партнерка,

должны появляться эти самые баннеры + формирование html кода баннера с партнерской ссылкой пользователя для размещения на сайте.

13. В админке в разделе аккаунты, типы аккаунтов: Неактивированные / Активированные / Заблокированные должны выводиться на разных страницах.

+ добавить поиск аккаунтов по критериям: логин / номер счета для выплат / email

3. Даже если пользователям разрешено производить смену номера счета и типа счета для выплат,

то при просмотре детальной информации аккаунта должен вестись лог исстории смены номеров счета.

14. Новая схема взаиморасчетов.

Текущая схема:

Партнер он же агент получает прибыль из заработанной суммы администратором. Например на данный момент комиссия магазина составляет 5% отчисления партнерам и агентам установлены в размере 10% от дохода / комиссии магазина , далее продавец продал товар стоимостью $1000 из этих $1000 он получит всего $950 т.к. комиссия магазина равна 5% , соответственно администрация магазина получает прибыль в размере $50 , а партнер / агент привлекший покупателя получит = $10 (ПМ.$50 / 100 * ПАВ.10%)

- ПМ - прибыль магазина

- ПАВ - партнерское агентское вознаграждение

Новая схема взаиморасчетов будет выглядеть так:

У магазина в основных настройках должен устанавливаться:

процент комиссии магазина при заказе продавцом денег на выплату

процент партнеру и агенту это 1 поле

min процент отчисления партнерам и агентам который может установить продавец от стоимости товара при добавлении товара

исходя из этой схемы распределение средств будет происходить так:

Допустим партнер он же агент привлек покупателя который купил у продвца товар стоимостью в $1000

при этом:

- процент комиссии магазина при заказе выплаты продавцом равен 10%

- процент партнеру / агенту равен 10%

- min процент отчислений партнерам и агентам установлены в размере 5%

тогда:

Заработок продавца / агента составит ПП.$1000 / 100% * ПАВ.10%

Заработок продавца составит $900 однако при заказе на выплату должна расчитаться сумма с учетом комиссии магазина. итого получается у продавца должен сформироваться запрос на выплату в размере = ЧПП.$900 - (ЧПП.$900 / 100% * ПКМ.10%) = $810

- ПП - Прибыль продавца

- ЧПП - Чистая прибыль продавца

- ПКМ - Процент комиссии магазина взимаемый с продавца при заказе денег на выплату

15. Админ должен уметь менять пароль и email пользователя при просмотре данных пользователя.

16. В настройках магазина дополнительный пункт: Модерация удаляемых товаров.

т.е. если данная опция включена и пользователь удаляет товар, то у админа в разделе модерация должен появляться этот товар в разделе не ТОВАРЫ ОЖИДАЮЩИЕ ПРОВЕРКИ

а ТОВАРЫ ОЖИДАЮЩИЕ УДАЛЕНИЯ.

17. Админ панель раздел НАСТРОЙКИ удалить напрочь этот функционал:

- Ширина изображения последних товаров:

- Высота изображения последних товаров:

- Язык по умолчанию:

- Вывод последних товаров:

- Стиль по умолчанию:

- Paypal