Joomla + VirtueMart 1.4.

В режиме отображения товаров

Product List Style - Flat Product List (fixed to 1 product per row, using a table)

для категории у которой нету товаров будет показывать заголовок таблицы - по умолчанию Название, Артикул, Цена и т.д.

На форуме предлагается модификация по устранению данного заголовока из таблицы для категории без товаров.