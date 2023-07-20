Junior Python Developer
● Срок: декабрь 2023 - январь 2025
● Компания: Tiddle
● Сайт компании: https://www.tiddle.app/ (на начало февраля могут вестить работы)
● Linkedin: https://www.linkedin.com/company/tiddle-app/
● Тематика: приложение для улучшения
романтических отношений.
● Вклад:
Тестирование и работа с качеством кода:
- Написание Unit-тестов для тестирования функционала.
- Ревью кода коллег, обмен предложениями по
возможным улучшениям.
- Следование принципам SOLID, DRY и чистой
архитектуры.
Интеграция внешних сервисов:
- Разработка регистрации/авторизации через Google.
- Подключение Celery, Redis для выполнения фоновых
задач.
- Настройка выполнения периодических задач
- Отправка Email уведомлений пользователю.
Создание API для веб- и мобильного приложения:
- Разработка RESTful API для управление пользователем
состоянием своего аккаунта и управление состоянием
связи с его партнером; реализация функционала для
прохождения совместных с партнером тестов на
совместимость.
- Реализация уведомлений пользователю в ответ на
определённые действия: действия со стороны его
партнера и оповещения о обновлениях в приложении.
- Поддержание существующего API, его улучшение и
изменение при изменении потребностей бизнеса.Оптимизация производительности:
- Оптимизация запросов к базе данных.
- Ускорение отклика сервера, перенос процессов,
зависящих от внешних сервисов в отдельный сервис,
уменьшение времени простоя сервера.