Junior Python Developer

●​ Срок: декабрь 2023 - январь 2025

●​ Компания: Tiddle

●​ Сайт компании: https://www.tiddle.app/ (на начало февраля могут вестить работы)

●​ Linkedin: https://www.linkedin.com/company/tiddle-app/

●​ Тематика: приложение для улучшения

романтических отношений.

●​ Вклад:

Тестирование и работа с качеством кода:

- Написание Unit-тестов для тестирования функционала.

- Ревью кода коллег, обмен предложениями по

возможным улучшениям.

- Следование принципам SOLID, DRY и чистой

архитектуры.

Интеграция внешних сервисов:

- Разработка регистрации/авторизации через Google.

- Подключение Celery, Redis для выполнения фоновых

задач.

- Настройка выполнения периодических задач

- Отправка Email уведомлений пользователю.

Создание API для веб- и мобильного приложения:

- Разработка RESTful API для управление пользователем

состоянием своего аккаунта и управление состоянием

связи с его партнером; реализация функционала для

прохождения совместных с партнером тестов на

совместимость.

- Реализация уведомлений пользователю в ответ на

определённые действия: действия со стороны его

партнера и оповещения о обновлениях в приложении.

- Поддержание существующего API, его улучшение и

изменение при изменении потребностей бизнеса.Оптимизация производительности:

- Оптимизация запросов к базе данных.

- Ускорение отклика сервера, перенос процессов,

зависящих от внешних сервисов в отдельный сервис,

уменьшение времени простоя сервера.