Полноценная карта Украины с поддержкой ввода данных (цветов областей, границ, их прозрачность, текст подсказки, и другое), как по средствам URL запроса, XML файла, а также содержащихся в теле программы. возможно выделение, снятие выделения, а также передача информации о выделенных областях в javaScript для дальнейшей обработки. При вставке в HTML есть возможность изменения прозрачности каждого праметра. полсностью интерактивна.