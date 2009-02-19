Каталог товаров на сайте, поиск по каталогу

http://www.sysvp.ru/search2.php

PHP скрипты для импорта данных в БД из XLS файлов в MySQL, приложение для проверки валидности данных в XLS, скрипты меню поиска товаров по различным параметра(из 50 возможных) , встраивание PHP скриптов в существующий дизайн сайта.