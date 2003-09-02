Кекстаграм
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В рамках данного учебного проекта я был ответственным за разработку сайта "Кекстаграм". Дизайн сайта был взят с курса "JavaScript. Профессиональная разработка веб-интерфейсов" в Html Academy.
Основные функциональные возможности приложения включают:
Фильтрация фотографии (по умолчанию, рандомно, по комментариям)
Открытие фотографии и просмотра комментариев к фотографии.
Открытие фотографии для редактированию и последующего добавления на страницу.
Увелечениe\уменьшение выбранной фотографии.
Наложение эффектов для фотографии.
Добавление хештегов и комментариев к добавляемой фотографии.
Для реализации проекта я использовал следующие технологии и инструменты:
JavaScript для создания пользовательского интерфейса.
Внешние API и сторонние библиотеки (noUiSlider, PristineJS).
Асинхронность, работа с сетью (promise, json)
Git для контроля версий проекта.
Этот проект является отличным примером моей способности к самостоятельной разработке и управлению проектами, а также демонстрирует мои навыки создания web-интерфейсов.
Для ознакомления с работой можно перейти по следующей ссылке: https://shepard-m.github.io/1802891-kekstagram-30/