Кекстаграм

Веб-программирование
Добавлена
месяц назад
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В рамках данного учебного проекта я был ответственным за разработку сайта "Кекстаграм". Дизайн сайта был взят с курса "JavaScript. Профессиональная разработка веб-интерфейсов" в Html Academy.

Основные функциональные возможности приложения включают:

  1. Фильтрация фотографии (по умолчанию, рандомно, по комментариям)

  2. Открытие фотографии и просмотра комментариев к фотографии.

  3. Открытие фотографии для редактированию и последующего добавления на страницу.

  4. Увелечениe\уменьшение выбранной фотографии.

  5. Наложение эффектов для фотографии.

  6. Добавление хештегов и комментариев к добавляемой фотографии.

Для реализации проекта я использовал следующие технологии и инструменты:

  1. JavaScript для создания пользовательского интерфейса.

  2. Внешние API и сторонние библиотеки (noUiSlider, PristineJS).

  3. Асинхронность, работа с сетью (promise, json)

  4. Git для контроля версий проекта.

Этот проект является отличным примером моей способности к самостоятельной разработке и управлению проектами, а также демонстрирует мои навыки создания web-интерфейсов.

Для ознакомления с работой можно перейти по следующей ссылке: https://shepard-m.github.io/1802891-kekstagram-30/