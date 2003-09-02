В рамках данного учебного проекта я был ответственным за разработку сайта "Кекстаграм". Дизайн сайта был взят с курса "JavaScript. Профессиональная разработка веб-интерфейсов" в Html Academy.

Основные функциональные возможности приложения включают:

Фильтрация фотографии (по умолчанию, рандомно, по комментариям) Открытие фотографии и просмотра комментариев к фотографии. Открытие фотографии для редактированию и последующего добавления на страницу. Увелечениe\уменьшение выбранной фотографии. Наложение эффектов для фотографии. Добавление хештегов и комментариев к добавляемой фотографии.

Для реализации проекта я использовал следующие технологии и инструменты:

JavaScript для создания пользовательского интерфейса. Внешние API и сторонние библиотеки ( noUiSlider , PristineJS). Асинхронность, работа с сетью (promise, json) Git для контроля версий проекта.

Этот проект является отличным примером моей способности к самостоятельной разработке и управлению проектами, а также демонстрирует мои навыки создания web-интерфейсов.

Для ознакомления с работой можно перейти по следующей ссылке: https://shepard-m.github.io/1802891-kekstagram-30/