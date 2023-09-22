Клон приложения Momentum
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Копия приложения моментум разработання на основне оригинального приложения. Создана в ходе обучения в RS School. В ходе виполнения были использовани следующие технологии HTML, CSS, JS.
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