Клон приложения Momentum

Веб-программирование
Добавлена
3 месяца назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Копия приложения моментум разработання на основне оригинального приложения. Создана в ходе обучения в RS School. В ходе виполнения были использовани следующие технологии HTML, CSS, JS.

Ссылка на сайт:

https://storied-puffpuff-c270c1.netlify.app/