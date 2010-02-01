Клуб радиолюбителей «Skif-Club»

Веб-программирование
Добавлена
14 лет назад
174 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://www.skif-club.ru

Проект разработан для клуба радиолюбителей коротковолновиков.

Были установлены и настроены компоненты, а так же разработан компонент заказов печати qsl-карт, позволяющий принимать заказы от посетителей и осуществлять их редактирование/управление через админ-панель.

Дизайн и верстка: предоставлены заказчиком.

Система управления: Joomla 1.5.