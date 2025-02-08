Клуб-Сбор, (WEB) Приложение для организации футбольных матчей и лиг
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3 месяца назад
Веб-приложение для организации футбольных матчей и лиг, турниров, тренировок. Создание клуба, лиги, наполнение составов, лента новостей клуба, чаты с другими клубами (для администраторов клубов), автобалансировка состава на основе рейтинга в тренировочном режиме, статистика игроков с подсчетом рейтинга за игровой период. Интерактивное поле с составами игроков. Полноценный переработанный мобильный вид.
Тех.стек - Bubble+JavaScript
Сроки разработки: 5 месяцев (поэтапная разработка по желанию заказчика)