Клуб-Сбор, (WEB) Приложение для организации футбольных матчей и лиг

Веб-приложение для организации футбольных матчей и лиг, турниров, тренировок. Создание клуба, лиги, наполнение составов, лента новостей клуба, чаты с другими клубами (для администраторов клубов), автобалансировка состава на основе рейтинга в тренировочном режиме, статистика игроков с подсчетом рейтинга за игровой период. Интерактивное поле с составами игроков. Полноценный переработанный мобильный вид.

Тех.стек - Bubble+JavaScript

Сроки разработки: 5 месяцев (поэтапная разработка по желанию заказчика)