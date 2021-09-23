Командный проект на курсах BSA "Hypecrafter"

Описание:

Проект который мы с командой написали в конце курса. Это клон kickstarter, с микросерфисной архитектурой. Он немного де доведён до ума, буквально не хватило двух недель на исправление ошибок, так как использует в себе уйму технологий и библиотек.

Сайт:

 https://www.hypecrafter.com/

Репозиторий:

 Github