Командный проект на курсах BSA "Hypecrafter"

Добавлена
2 года назад
30 просмотров
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Описание:

Проект который мы с командой написали в конце курса. Это клон kickstarter, с микросерфисной архитектурой. Он немного де доведён до ума, буквально не хватило двух недель на исправление ошибок, так как использует в себе уйму технологий и библиотек.

Сайт:

 https://www.hypecrafter.com/

Репозиторий:

 Github