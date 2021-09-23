Командный проект на курсах BSA "Hypecrafter"

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Описание:
Проект который мы с командой написали в конце курса. Это клон kickstarter, с микросерфисной архитектурой. Он немного де доведён до ума, буквально не хватило двух недель на исправление ошибок, так как использует в себе уйму технологий и библиотек.
Сайт:
https://www.hypecrafter.com/
Репозиторий: