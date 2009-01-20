Компания Premium Auto

http://www.premium-auto.com.ua

Компания «Премиум Авто» - один из ведущих импортеров автомобилей класса люкс в Украине.

Работа в составе веб-студии IStyle(istyle.com.ua).

Разработка модулей к CMS для админ-части сайта. Программирование внешней части сайта.