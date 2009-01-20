Компания Premium Auto
Веб-программирование
Добавлена221 просмотр
15 лет назад
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http://www.premium-auto.com.ua
Компания «Премиум Авто» - один из ведущих импортеров автомобилей класса люкс в Украине.
Работа в составе веб-студии IStyle(istyle.com.ua).
Разработка модулей к CMS для админ-части сайта. Программирование внешней части сайта.