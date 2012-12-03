Компонент и модуль для Joomla 1.5. Фотогалерея

http://ubi.dp.ua/gallery

Галерея, нативно поддерживающая Joomla1.5 (на тот момент в свободном доступе таких не было).

Примечательна только настраиваемыми форматами изображений и системой кеширование.

Можно создать/изменить сколько угодно форматов со своими шириной, высотой и гибкими параметрами уменьшения (пропорциональный, обрезка сторон, фрагмент с настраиваемым масштабом). Написан класс который использует ImageMagick, если он есть, а если нет – GD.

Кешироваие/перекеширование по первому обращению к изображению или предварительная обработка всей базы с AJAX-прогресбаром (на скиншоте).

Модуль выводит настраиваемое количество случайных фотографий.