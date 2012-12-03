Компонент и модуль для Joomla 1.5. Фотогалерея
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11 лет назад
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Галерея, нативно поддерживающая Joomla1.5 (на тот момент в свободном доступе таких не было).
Примечательна только настраиваемыми форматами изображений и системой кеширование.
Можно создать/изменить сколько угодно форматов со своими шириной, высотой и гибкими параметрами уменьшения (пропорциональный, обрезка сторон, фрагмент с настраиваемым масштабом). Написан класс который использует ImageMagick, если он есть, а если нет – GD.
Кешироваие/перекеширование по первому обращению к изображению или предварительная обработка всей базы с AJAX-прогресбаром (на скиншоте).
Модуль выводит настраиваемое количество случайных фотографий.