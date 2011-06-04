Компонент объявлений с платной отправкой файлов

Мультиязычный компонент для Joomla 1.5. Компонент представляет собой сервис платных объявлений для целевой аудитории (музыкантов). Администратор размещает в админке объявления. Пользователь, выбрав понравившееся ему объявление, проходит процедуру оплаты через мерчант-сервис(доступны Robokassa и Paypal), после чего приступает к загрузке своего музыкального файла и анкеты-заявки. По своей сути - это сервис платных загрузок (upload).

Внутри компонента работает рассыльщик: все загруженные музыкальные файлы он рассылает по указанные Администратором e-mail адресам заказчиков данных объявлений.

Функции:

- Публикация объявлений

- Сортировка объявлений по разным параметрам

- Многоязычность компонента

- Возможность оплаты через Robokassa или Paypal

- После оплаты рассылка писем на e-mail пользователя, заказчика, администратора

- Отчеты по оплатам и загрузкам в админке