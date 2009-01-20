Конструктор досок
Веб-программирование
Добавлена578 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
"Конструктор досок" для Proffdesign (http://weblancer.net/users/Proffdesign/).
Вся разработка полностью собственная: программирование на ActionScript (включая 3д-визуализацию), технология моделирования, создание редактора моделей (и собственно сами модели) и дизайн флешки (со включением графических элементов сайта заказчика).
Формат файла не определен или не поддерживается!