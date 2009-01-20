Конструктор досок

Веб-программирование
Добавлена
15 лет назад
578 просмотров
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"Конструктор досок" для Proffdesign (http://weblancer.net/users/Proffdesign/).

Вся разработка полностью собственная: программирование на ActionScript (включая 3д-визуализацию), технология моделирования, создание редактора моделей (и собственно сами модели) и дизайн флешки (со включением графических элементов сайта заказчика).

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