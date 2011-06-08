Концепт Дизайн

http://concept55.ru

Компания занимается разработкой и установкой рекламных щитов, отделкой фасадов, установкой банкоматов, оформлением витрин, козырьков и мелкими строительными работами.

Дизайн сайта разработан в соответствии с логотипом компании. По пожеланиям заказчика сайт должен быть простым, лаконичным, ясным.

Функциональные особенности:

1) Слайд-шоу с использованием технологии AJAX

2) Фотогалерея работ

3) Функция обратной связи