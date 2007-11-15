Корпоративный сайт детективного агенства "Компас"

http://www.dakompas.ru

Удобное администрирование. Удобное и понятное управление модулями. Для каждой страницы можно включать свои модули.

Встроенный Word редактор.

Работаю пока только с сверстанным дизайном, т.е. прикрепляю дизайн к своей CMS.

Возможности CMS пока незначительные:

- Размещение статей

- Новости

- Форма обратной связи

Данная CMS подходит для корпоративных сайтов, которым не требуется наворотов.

На данной CMS поставлен так же сайт http://www.jourclub.ru/

Если у вас сложный дизайн и сайт будет состоять из статичных страниц + новости + статьи, информацию которых нужно менять, данная CMS вам подходит больше всего. В ней все очень просто и интуитивно понятно. Если вас интересует наше сотрудничество пишите [email protected] обсудим более подробно.