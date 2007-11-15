Корпоративный сайт детективного агенства "Компас"
Добавлена158 просмотров
16 лет назад
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Удобное администрирование. Удобное и понятное управление модулями. Для каждой страницы можно включать свои модули.
Встроенный Word редактор.
Работаю пока только с сверстанным дизайном, т.е. прикрепляю дизайн к своей CMS.
Возможности CMS пока незначительные:
- Размещение статей
- Новости
- Форма обратной связи
Данная CMS подходит для корпоративных сайтов, которым не требуется наворотов.
На данной CMS поставлен так же сайт http://www.jourclub.ru/
Если у вас сложный дизайн и сайт будет состоять из статичных страниц + новости + статьи, информацию которых нужно менять, данная CMS вам подходит больше всего. В ней все очень просто и интуитивно понятно. Если вас интересует наше сотрудничество пишите [email protected] обсудим более подробно.