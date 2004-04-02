Kropp Fitness сайт для спортивного бренда

Разработка адаптивного сайта по макету из Figma для проекта в сфере спорта и фитнеса. Основное внимание уделено визуальной структуре, ритму блоков и чистоте вёрстки. Проект выполнен с использованием современных инструментов и технологий.

Технологии: HTML5, CSS3

Особенности проекта:

— Семантическая и аккуратная вёрстка

— Кроссбраузерная адаптация

— Стильный визуал с акцентом на тёмную палитру

— Протестирован на разных разрешениях

Проект реализован как часть портфолио. Готова адаптировать под реальные задачи и внести доработки под ваш бренд или макет.

Kropp Fitness