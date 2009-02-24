Куратор - сист. набл. за электр. сбором отчетности

ASP.NET 2.0 + SQL Server 2005

Система разрабатывалась для упрощения обработки электронных документов

Реализует следующие возможности

- Ведение списка предприятий отчитывающихся в электронном виде с использование оператора связи.

(Реквизиты предприятия, формы по которым отчитывается это предприятие, история отчетов и т.д.)

- Выборка отчетов по определенным критериям (год, месяц, статус и т.п.)

- Автоматическое оповещение определенной группы пользователей о том, что пришел новый отчет.

- Мониторинг состояния отчета (получен, принят, не принят, прошел контроль, не прошел контроль)

- Первичный контроль отчетности на заполнение обязательных полей.

- Оповещение ответственных лиц об истечении сроков на проверку отчета.

- Формирование файлов с ошибками первичного и полного контроля

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