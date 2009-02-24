Куратор - сист. набл. за электр. сбором отчетности
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ASP.NET 2.0 + SQL Server 2005
Система разрабатывалась для упрощения обработки электронных документов
Реализует следующие возможности
- Ведение списка предприятий отчитывающихся в электронном виде с использование оператора связи.
(Реквизиты предприятия, формы по которым отчитывается это предприятие, история отчетов и т.д.)
- Выборка отчетов по определенным критериям (год, месяц, статус и т.п.)
- Автоматическое оповещение определенной группы пользователей о том, что пришел новый отчет.
- Мониторинг состояния отчета (получен, принят, не принят, прошел контроль, не прошел контроль)
- Первичный контроль отчетности на заполнение обязательных полей.
- Оповещение ответственных лиц об истечении сроков на проверку отчета.
- Формирование файлов с ошибками первичного и полного контроля
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