Landing page / Лендінг сторінка для автосалону
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основні завдання проекту:
- Підключення хостингу, домену та SSL-сертифікату;
- Створення сайту;
- Мобільна адаптація сайту;
- Кастомізація шрифтів та колірної гами;
- Упаковка контентом;
- Інтграція плагінів (WPForms, Site Kit by Google);
-Підключення рекламних і аналітичних інструментів Google;
- SEO-оптимізація;