Landing page / Лендінг сторінка для автосалону

Веб-программирование
Добавлена
2 месяца назад
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Основні завдання проекту:

- Підключення хостингу, домену та SSL-сертифікату;

- Створення сайту;

- Мобільна адаптація сайту;

- Кастомізація шрифтів та колірної гами;

- Упаковка контентом;

- Інтграція плагінів (WPForms, Site Kit by Google);

-Підключення рекламних і аналітичних інструментів Google;

- SEO-оптимізація;