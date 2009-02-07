http://www.lanmoney.wlan

Сетевая платежная система LanMoney предназначена для упрощения взаиморасчетов внутри сети, как между пользователями, так и между сетевыми сервисами. Любой пользователь, зарегистрированный в системе, получает возможность оперативно пополнять свой лицевой счет посредством карт экспресс-оплаты CityLine, которые можно приобрести во многих торговых точках города Норильска. А затем, напрямую, со своего виртуального счета оплачивать сетевые сервисы и услуги: абонентскую плату, интернет-трафик, медиа-сервисы, пожертвования на развитие пользовательских сайтов и ресурсов.

Участвовал в разработке принципиальной схемы системы, разработал модули для управления счетом,

передачей средств на счета пользователей и т.п.

Разработка проводилась во время работы в студии IceCity.