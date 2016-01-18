Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Веб-приложение, позволяющее находить случайного исполнителя в указанном стиле, используя базы данных портала Last.fm. Разработано на JavaScript, HTML И CSS с использованием jQuery, Bootstrap 3 и Last.fm API.
Ссылка на приложение - http://ilyakolesnikov.github.io/Last.fm-Music-Adviser/