Веб-приложение, позволяющее находить случайного исполнителя в указанном стиле, используя базы данных портала Last.fm. Разработано на JavaScript, HTML И CSS с использованием jQuery, Bootstrap 3 и Last.fm API.

Ссылка на приложение - http://ilyakolesnikov.github.io/Last.fm-Music-Adviser/