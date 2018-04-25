Лечение сайта от вирусов

Добавлена
6 лет назад
353 просмотра
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К нам часто обращаются с такими проблемами:

  • Мой сайт перенапрявляет на чужой неизвестный мне сайт
  • Хостер заблокировал мой сайт из-за спама
  • Поисковые системы сообщают о небезопасном контенте при попытке зайти на сайт
  • Сайт стал странно работать
  • При переходе на сайт антивирус сообщает о заражении
  • В директории сайта появились неизвестные мне файлы
  • В коде сайта присутствуют вставки постороннего кода
  • и подобные запросы
В основном проблема очевидна, сайт заражен вирусом. Мы лечим и чистим сайт от вирусов:

  • Делаем бекап текущего сайта
  • Находим вирус, определяем способ его проникновения
  • Удаляем все вирусы с сайта
  • Закрываем уязвимость сайта
  • Если это VPS проверяем настройки безопасности сервера
  • Предоставляем гарантию на нашу работу
  • Даем рекомендации как в дальнейшем защитить сайт от вирусов