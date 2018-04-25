Лечение сайта от вирусов

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
К нам часто обращаются с такими проблемами:
- Мой сайт перенапрявляет на чужой неизвестный мне сайт
- Хостер заблокировал мой сайт из-за спама
- Поисковые системы сообщают о небезопасном контенте при попытке зайти на сайт
- Сайт стал странно работать
- При переходе на сайт антивирус сообщает о заражении
- В директории сайта появились неизвестные мне файлы
- В коде сайта присутствуют вставки постороннего кода
- и подобные запросы
- Делаем бекап текущего сайта
- Находим вирус, определяем способ его проникновения
- Удаляем все вирусы с сайта
- Закрываем уязвимость сайта
- Если это VPS проверяем настройки безопасности сервера
- Предоставляем гарантию на нашу работу
- Даем рекомендации как в дальнейшем защитить сайт от вирусов