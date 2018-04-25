Лечение сайта от вирусов

К нам часто обращаются с такими проблемами:

Мой сайт перенапрявляет на чужой неизвестный мне сайт

Хостер заблокировал мой сайт из-за спама

Поисковые системы сообщают о небезопасном контенте при попытке зайти на сайт

Сайт стал странно работать

При переходе на сайт антивирус сообщает о заражении

В директории сайта появились неизвестные мне файлы

В коде сайта присутствуют вставки постороннего кода

и подобные запросы

В основном проблема очевидна, сайт заражен вирусом. Мы лечим и чистим сайт от вирусов: