Local Web Mail

Это web-приложение с использованием ExtJs для того, что бы пользователи локальной сети могли

читать корпоративный почтовый ящик. Пришлось взяться самому за разработку т.к. roundcube поддерживает

только imap4, а тут надо pop + smtp протоколы. Других нормальных клиентов я не увидел.

The Bat и Outlook не подходят т.к. некоторые пользователи должны иметь возможность входить в ящик из интернета с ноута, а создавать локальные копии БД писем на каждом компе тоже невозможно т.к. тогда встает проблема репликации данных, которая никак не решена в The Bat, да и не всегда нужна репликация всей базы.