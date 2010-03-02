Local Web Mail
Веб-программирование
Добавлена253 просмотра
14 лет назад
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Это web-приложение с использованием ExtJs для того, что бы пользователи локальной сети могли
читать корпоративный почтовый ящик. Пришлось взяться самому за разработку т.к. roundcube поддерживает
только imap4, а тут надо pop + smtp протоколы. Других нормальных клиентов я не увидел.
The Bat и Outlook не подходят т.к. некоторые пользователи должны иметь возможность входить в ящик из интернета с ноута, а создавать локальные копии БД писем на каждом компе тоже невозможно т.к. тогда встает проблема репликации данных, которая никак не решена в The Bat, да и не всегда нужна репликация всей базы.