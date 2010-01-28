Lucratech - аутсорсинговые услуги
Веб-программирование
Добавлена107 просмотров
14 лет назад
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Обязанности: Разработка интегрированной системы на основе Redmine и SVN на PHP, обеспечивающее синхронизацию проектов и пользователей. Администрирование ресурса. Поддержка и написание дополнительных модулей для сайта tolk-i-polza.ru/