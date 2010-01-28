Lucratech - аутсорсинговые услуги

http://www.lucratech.com

Обязанности: Разработка интегрированной системы на основе Redmine и SVN на PHP, обеспечивающее синхронизацию проектов и пользователей. Администрирование ресурса. Поддержка и написание дополнительных модулей для сайта tolk-i-polza.ru/