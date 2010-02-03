Lumalive Show Room
Веб-программирование
Добавлена458 просмотров
14 лет назад
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http://wind-wings.ru/projects/proffdesign/lumalive/LumaShowRoom/v1-01/LumaShowRoom.html
Lumalive - это технология светодиодных дисплеев, которые встраиваются в одежду, как правило, в целях рекламы какого-либо продукта во время официальных мероприятий.
Мы разработали это приложение, чтобы наглядно показать как будет выглядеть Lumalive в деле. Для примера мы выбрали анимацию текста, хотя, в реальности, Lumalive не ограничивается одним только текстом.
Приложение разработано полностью нами. Изображения моделей предоставлены заказчиком.
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