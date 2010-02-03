Lumalive Show Room

http://wind-wings.ru/projects/proffdesign/lumalive/LumaShowRoom/v1-01/LumaShowRoom.html

Lumalive - это технология светодиодных дисплеев, которые встраиваются в одежду, как правило, в целях рекламы какого-либо продукта во время официальных мероприятий.

Мы разработали это приложение, чтобы наглядно показать как будет выглядеть Lumalive в деле. Для примера мы выбрали анимацию текста, хотя, в реальности, Lumalive не ограничивается одним только текстом.

Приложение разработано полностью нами. Изображения моделей предоставлены заказчиком.