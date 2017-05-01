Магазин экспресс доставки цветов по Украине и миру

http://www.flowers-express.com.ua

Интернет магазин на Joomla 1.5.17+VirtueMart 1.1.4.

Переработана форма заказа: добавлены каскадные списки выбора области и города (JQuery) + дополнительное динамическое поле для ввода города, отсутствующего в списке.

Добавление к стоимости заказа полноформатной открытки.

Переработан модуль оплаты WebMoney для VM - добавлена возможность приёма оплаты на 4 типа кошельков (E,U,R,Z).

Редактирование детального отчёта о заказе и информационного письма.