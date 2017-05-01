Магазин экспресс доставки цветов по Украине и миру
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15 лет назад
http://www.flowers-express.com.ua
Интернет магазин на Joomla 1.5.17+VirtueMart 1.1.4.
Переработана форма заказа: добавлены каскадные списки выбора области и города (JQuery) + дополнительное динамическое поле для ввода города, отсутствующего в списке.
Добавление к стоимости заказа полноформатной открытки.
Переработан модуль оплаты WebMoney для VM - добавлена возможность приёма оплаты на 4 типа кошельков (E,U,R,Z).
Редактирование детального отчёта о заказе и информационного письма.