Магазин лабораторного оборудования и химреактивов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполнение отдельных работ на сайте. Окончательную доводку (я работал только по программированию, верстка – дело заказчика) делал не я. Мне предоставляли тестовые площадки. Адрес указывать бессмысленно (площадки просто удалят, а за готовым сайтом уже я не слежу).
1. Демонстрация опросов зависимости от номера хита, наличия регистрации на сайте
Есть несколько список опросов, есть ротация (ответил – следующий опрос), есть админская страница для отслеживания фактов голосования и отказа от голосования (с последующим окончанием визита), есть публичная страница с результатами опросов с регулируемым списком (показывать, не показывать результаты опроса).
Удалось отделаться стандартными средствами без дополнительных инфоблоков.
Разработана своя компонента для ротации опросов в заданной наборе опросов.
2. Автоматическая коррекция заказа при его создании в зависимости от типа плательщика (физлицам разрешено покупать не все товары, но пользователь сайта может заказывать как от физлица, так и от юрлица).
3. Попап-уведомление после добавления товара в корзину (из списка товаров).