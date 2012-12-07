Магазин лабораторного оборудования и химреактивов

http://termi.su/

Выполнение отдельных работ на сайте. Окончательную доводку (я работал только по программированию, верстка – дело заказчика) делал не я. Мне предоставляли тестовые площадки. Адрес указывать бессмысленно (площадки просто удалят, а за готовым сайтом уже я не слежу).

1. Демонстрация опросов зависимости от номера хита, наличия регистрации на сайте

Есть несколько список опросов, есть ротация (ответил – следующий опрос), есть админская страница для отслеживания фактов голосования и отказа от голосования (с последующим окончанием визита), есть публичная страница с результатами опросов с регулируемым списком (показывать, не показывать результаты опроса).

Удалось отделаться стандартными средствами без дополнительных инфоблоков.

Разработана своя компонента для ротации опросов в заданной наборе опросов.

2. Автоматическая коррекция заказа при его создании в зависимости от типа плательщика (физлицам разрешено покупать не все товары, но пользователь сайта может заказывать как от физлица, так и от юрлица).

3. Попап-уведомление после добавления товара в корзину (из списка товаров).