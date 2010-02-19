Magweb.ru - Магнитогорский городской портал
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Городской портал города Магнитогорска - афиша, новости, каталог заведений, форум и т.п.
Сайт уже был готов, но был довольно старым - моя работа заключалась в его модернизации. Сайт без cms.
Что сделал я
1. Провёл переговоры с клиентом (выявил потребности, составил ТЗ, заключил договор).
2. Программирование (доработка старого функционала, реализация нового, в т.ч. в админке).
3. Вёрстка дизайна (предоставлен заказчиком).
4. Обучение и консультации (научил клиента работать с сайтом).
5. Сопровождение и поддержка (выполнял мелкие доработки по сайту бесплатно).
Особенности
1. Большой объём работ по части программирования, т.к. сайт писался полностью руками (без cms).
2. Изучение чужого кода (сайт уже был написан) и его модификация.
3. Разработка нового функционала.