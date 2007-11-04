Мамба-подобный сервис знакомств 1.0

http://demo.personalica.com

Сервис Personalica 1.0 разработан с нуля тремя командами: Videvio, 5Dev и kursenko.ru. Оптимизация архитектуры приложения и серверов под нагрузку не менее 5000 пользователей/минуту. Стандартный набор сервисов, в тч support system и payment services (отключены по желанию клиента).