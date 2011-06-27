Maptype - карта культурных событий Москвы

Веб-программирование
Добавлена
12 лет назад
134 просмотра
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http://maptype.com

* Интерактивная карта

* Определение местоположения пользователя

* Интерфейс для работы разветвленного штата редакции

* Интеграция с социальными сетями

* Миграция контента и пользователей со старой версии сайта

* 5 месяцев разработки, 3 этапа