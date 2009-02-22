Мастерская Сергея Гречишкина

Веб-программирование
Добавлена
15 лет назад
238 просмотров
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http://artsergey.ru

Архитектор Сергей Гречишкин решил создать сайт для своей мастерской. Я сделал флеш-ролик, сверстал сайт, заполнил его информацией и написал форму отправки сообщения, реализовав её с помощью асинхронного яваскрипта (ajax).