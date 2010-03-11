http://vkontakte.ru/app667854

По заказу популярного музыкального портала

MegaLyrics.ru

мы разработали многофункциональный музыкальный плеер под платформу ВКонтакте, с использованием ВКонтакте АПИ.

Плеер позволяет прослушивать музыкальные композиции из плейлиста пользователя, а также его друзей. Создавать и хранить плейлисты с понравившимися композициями. Кроме того плеер предоставляет очень много разнообразной информации к проигрываемой в данный момент композиции – текст песни, перевод текста, биографию и фото исполнителя, ищет похожие видеролики на youtube и позволяет сохранять понравившиеся видеоролики в видеоплейлисте.

Все это в сочетании с приятным и удобным дизайном позволяет плееру оправдывать свое смелое название "МегаПлеер" и быстро завоевывать симпатии пользователей ВКонтакте.