Миграция и модернизация веб-проектов

Переношу сайты на современные технологии и обновляю устаревшие проекты

Специализируюсь на миграции любых типов сайтов - от простых лендингов до сложных корпоративных порталов - с устаревших технологий на современный стек. Выполняю безопасный перенос с сохранением функциональности и улучшением производительности.

Типы миграций:

HTML/jQuery → Vue 3/Nuxt 3:

Лендинги - одностраничные сайты с формами и анимациями

Корпоративные сайты - многостраничные проекты с CMS

Интернет-магазины - каталоги товаров и корзины

Блоги и новостные порталы - контентные проекты

Дашборды и админ-панели - внутренние системы

Vue 2 → Vue 3 обновления:

Options API → Composition API - современный подход к разработке

Vuex → Pinia - обновление управления состоянием

Vue CLI → Vite - ускорение разработки в 10+ раз

Legacy библиотеки - замена на актуальные аналоги

Пример различий в архитектуре:

Было (HTML/jQuery):

html

<!-- Множество повторяющихся блоков --> <div class="product-card"> <img src="product1.jpg"> <h3>Товар 1</h3> <button onclick="addToCart(1)">В корзину</button> </div> <div class="product-card"> <img src="product2.jpg"> <h3>Товар 2</h3> <button onclick="addToCart(2)">В корзину</button> </div> <!-- Дублирование кода для каждого товара --> <script> // Неструктурированный JS код function addToCart(id) { ... } function updateCart() { ... } // Много глобальных функций </script>

Стало (Vue 3/Nuxt 3):

vue

<!-- Один переиспользуемый компонент --> <template> <ProductCard v-for="product in products" :key="product.id" :product="product" @add-to-cart="cartStore.addItem" /> </template> <script setup> // Чистая структурированная логика const { data: products } = await $fetch('/api/products') const cartStore = useCartStore() </script>

Преимущества после миграции:

Разработка:

10x быстрее - hot reload вместо перезагрузки страницы

Меньше багов - TypeScript и реактивность

Переиспользование кода - компонентная архитектура

Легкая поддержка - структурированный код

Производительность:

Быстрая загрузка - SSR/SSG рендеринг

Меньший размер - tree shaking и code splitting

Лучшее SEO - серверный рендеринг

Мобильная оптимизация - адаптивные компоненты

Процесс миграции:

Этап 1 - Анализ:

Аудит существующего кода и функциональности

Определение архитектуры нового проекта

Планирование поэтапного переноса

Настройка среды разработки

Этап 2 - Миграция:

Создание компонентной структуры

Перенос логики на современные паттерны

Настройка роутинга и состояния

Интеграция с API и внешними сервисами

Этап 3 - Оптимизация:

Настройка SSR/SSG для лучшего SEO

Оптимизация производительности

Тестирование функциональности

Деплой и мониторинг

Безопасность миграции:

Поэтапный перенос - без остановки работы сайта

Бэкапы и откат - возможность вернуться к старой версии

Тестирование - проверка всей функциональности

Сохранение SEO - поддержание поисковых позиций

Дополнительные улучшения:

Мультиязычность - добавление поддержки любых языков

Административная панель - удобное управление контентом

Аналитика - интеграция с системами отслеживания

Производительность - оптимизация скорости загрузки

Результат: Современный, быстрый и легко поддерживаемый сайт с улучшенным пользовательским опытом, лучшим SEO и возможностями для дальнейшего развития.

Гарантия: Полное сохранение функциональности при переносе, а также бесплатная поддержка в течение двух недель после завершения миграции.