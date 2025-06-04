Миграция и модернизация веб-проектов

Переношу сайты на современные технологии и обновляю устаревшие проекты
Специализируюсь на миграции любых типов сайтов - от простых лендингов до сложных корпоративных порталов - с устаревших технологий на современный стек. Выполняю безопасный перенос с сохранением функциональности и улучшением производительности.
Типы миграций:
HTML/jQuery → Vue 3/Nuxt 3:
Лендинги - одностраничные сайты с формами и анимациями
Корпоративные сайты - многостраничные проекты с CMS
Интернет-магазины - каталоги товаров и корзины
Блоги и новостные порталы - контентные проекты
Дашборды и админ-панели - внутренние системы
Vue 2 → Vue 3 обновления:
Options API → Composition API - современный подход к разработке
Vuex → Pinia - обновление управления состоянием
Vue CLI → Vite - ускорение разработки в 10+ раз
Legacy библиотеки - замена на актуальные аналоги
Пример различий в архитектуре:
Было (HTML/jQuery):
html
<!-- Множество повторяющихся блоков -->
<div class="product-card">
<img src="product1.jpg">
<h3>Товар 1</h3>
<button onclick="addToCart(1)">В корзину</button>
</div>
<div class="product-card">
<img src="product2.jpg">
<h3>Товар 2</h3>
<button onclick="addToCart(2)">В корзину</button>
</div>
<!-- Дублирование кода для каждого товара -->
<script>
// Неструктурированный JS код
function addToCart(id) { ... }
function updateCart() { ... }
// Много глобальных функций
</script>
Стало (Vue 3/Nuxt 3):
vue
<!-- Один переиспользуемый компонент -->
<template>
<ProductCard
v-for="product in products"
:key="product.id"
:product="product"
@add-to-cart="cartStore.addItem"
/>
</template>
<script setup>
// Чистая структурированная логика
const { data: products } = await $fetch('/api/products')
const cartStore = useCartStore()
</script>
Преимущества после миграции:
Разработка:
10x быстрее - hot reload вместо перезагрузки страницы
Меньше багов - TypeScript и реактивность
Переиспользование кода - компонентная архитектура
Легкая поддержка - структурированный код
Производительность:
Быстрая загрузка - SSR/SSG рендеринг
Меньший размер - tree shaking и code splitting
Лучшее SEO - серверный рендеринг
Мобильная оптимизация - адаптивные компоненты
Процесс миграции:
Этап 1 - Анализ:
Аудит существующего кода и функциональности
Определение архитектуры нового проекта
Планирование поэтапного переноса
Настройка среды разработки
Этап 2 - Миграция:
Создание компонентной структуры
Перенос логики на современные паттерны
Настройка роутинга и состояния
Интеграция с API и внешними сервисами
Этап 3 - Оптимизация:
Настройка SSR/SSG для лучшего SEO
Оптимизация производительности
Тестирование функциональности
Деплой и мониторинг
Безопасность миграции:
Поэтапный перенос - без остановки работы сайта
Бэкапы и откат - возможность вернуться к старой версии
Тестирование - проверка всей функциональности
Сохранение SEO - поддержание поисковых позиций
Дополнительные улучшения:
Мультиязычность - добавление поддержки любых языков
Административная панель - удобное управление контентом
Аналитика - интеграция с системами отслеживания
Производительность - оптимизация скорости загрузки
Результат: Современный, быстрый и легко поддерживаемый сайт с улучшенным пользовательским опытом, лучшим SEO и возможностями для дальнейшего развития.
Гарантия: Полное сохранение функциональности при переносе, а также бесплатная поддержка в течение двух недель после завершения миграции.