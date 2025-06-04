Миграция и модернизация веб-проектов

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Переношу сайты на современные технологии и обновляю устаревшие проекты

Специализируюсь на миграции любых типов сайтов - от простых лендингов до сложных корпоративных порталов - с устаревших технологий на современный стек. Выполняю безопасный перенос с сохранением функциональности и улучшением производительности.

Типы миграций:

HTML/jQuery → Vue 3/Nuxt 3:

  • Лендинги - одностраничные сайты с формами и анимациями

  • Корпоративные сайты - многостраничные проекты с CMS

  • Интернет-магазины - каталоги товаров и корзины

  • Блоги и новостные порталы - контентные проекты

  • Дашборды и админ-панели - внутренние системы

Vue 2 → Vue 3 обновления:

  • Options API → Composition API - современный подход к разработке

  • Vuex → Pinia - обновление управления состоянием

  • Vue CLI → Vite - ускорение разработки в 10+ раз

  • Legacy библиотеки - замена на актуальные аналоги

Пример различий в архитектуре:

Было (HTML/jQuery):

html
<!-- Множество повторяющихся блоков -->
<div class="product-card">
  <img src="product1.jpg">
  <h3>Товар 1</h3>
  <button onclick="addToCart(1)">В корзину</button>
</div>
<div class="product-card">
  <img src="product2.jpg">
  <h3>Товар 2</h3>
  <button onclick="addToCart(2)">В корзину</button>
</div>
<!-- Дублирование кода для каждого товара -->

<script>
  // Неструктурированный JS код
  function addToCart(id) { ... }
  function updateCart() { ... }
  // Много глобальных функций
</script>

Стало (Vue 3/Nuxt 3):

vue
<!-- Один переиспользуемый компонент -->
<template>
  <ProductCard 
    v-for="product in products" 
    :key="product.id"
    :product="product"
    @add-to-cart="cartStore.addItem"
  />
</template>

<script setup>
// Чистая структурированная логика
const { data: products } = await $fetch('/api/products')
const cartStore = useCartStore()
</script>

Преимущества после миграции:

Разработка:

  • 10x быстрее - hot reload вместо перезагрузки страницы

  • Меньше багов - TypeScript и реактивность

  • Переиспользование кода - компонентная архитектура

  • Легкая поддержка - структурированный код

Производительность:

  • Быстрая загрузка - SSR/SSG рендеринг

  • Меньший размер - tree shaking и code splitting

  • Лучшее SEO - серверный рендеринг

  • Мобильная оптимизация - адаптивные компоненты

Процесс миграции:

Этап 1 - Анализ:

  • Аудит существующего кода и функциональности

  • Определение архитектуры нового проекта

  • Планирование поэтапного переноса

  • Настройка среды разработки

Этап 2 - Миграция:

  • Создание компонентной структуры

  • Перенос логики на современные паттерны

  • Настройка роутинга и состояния

  • Интеграция с API и внешними сервисами

Этап 3 - Оптимизация:

  • Настройка SSR/SSG для лучшего SEO

  • Оптимизация производительности

  • Тестирование функциональности

  • Деплой и мониторинг

Безопасность миграции:

  • Поэтапный перенос - без остановки работы сайта

  • Бэкапы и откат - возможность вернуться к старой версии

  • Тестирование - проверка всей функциональности

  • Сохранение SEO - поддержание поисковых позиций

Дополнительные улучшения:

  • Мультиязычность - добавление поддержки любых языков

  • Административная панель - удобное управление контентом

  • Аналитика - интеграция с системами отслеживания

  • Производительность - оптимизация скорости загрузки

Результат: Современный, быстрый и легко поддерживаемый сайт с улучшенным пользовательским опытом, лучшим SEO и возможностями для дальнейшего развития.

Гарантия: Полное сохранение функциональности при переносе, а также бесплатная поддержка в течение двух недель после завершения миграции.