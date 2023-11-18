MINIMAL
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
месяц назад
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Это сайт мебели в стиле минимализм в Киеве, здесь вы можете ознакомиться с ассортиментом, ценой, комментариями, отправить отзыв и посмотреть расположение магазина, просто нажав на адрес.
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MINIMAL