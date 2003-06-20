Многостаночный сайт для компании Grosssoft

Заказчик обратился за помощью верстки по макету из Figma и ее дальнейшей натяжки на Wordpress.

Было сверстано 6 различных страниц с использованием чистого HTML + CSS + JS (с использованием отдельных плагинов). После полностью сверстанных страниц, утвержденных заказчиком, перешли к натяжке на Wordpress, где был осуществлен функционал по замене контента, настроена безопасность сайта и настроено кэширование. После всей проделанной работы, провели совместный видеозвонок, где проговорили основные моменты по работе с Wordpress и также согласовали завершение проекта. Заказчик написал слова благодарности и предложил дальнейшие сотрудничество

Технологии: HTML5, SCSS, CSS, JS (Swiper, адаптиный перенос сложных DOM-элементов), Адаптив под все устройства, Wordpress, Gulp

Посмотреть работу: https://grosssoft.ru/