Многостраничный сайт Туристический клуб

Проект: Табанщик.рус
Презентация: ссылка
Клиент: ООО Петровский Парк
Описание проекта: Многофункциональное веб-приложение с календарем, медиатекой, админ-панелью для туристического клуба Табанщик.
Сделано: Ux/Ui, разработка, админ-панель, анимация
Запрос - события тур клуба привязанные к календарю с участниками, фото и фильмами
Админ панель: разработана персонально
Пакетная загрузка фото - 300 за раз (Yandex Object Storage)
Лендинг на главной странице
Заявки на почту
Сжатие изображений при загрузке на клиенте
Анимация элементов: базовая+
Клиент: Верстка по макету / TypeScript / Vue 3 / Quasar / SSR
Сервер: TypeScript / Node.js / Koa.js / Feathers v5 / TypeBox / Socket.IO / MongoDB