Многостраничный сайт Туристический клуб

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Проект: Табанщик.рус
Презентация: ссылка
Клиент: ООО Петровский Парк
Описание проекта: Многофункциональное веб-приложение с календарем, медиатекой, админ-панелью для туристического клуба Табанщик.
Сделано: Ux/Ui, разработка, админ-панель, анимация

  • Запрос - события тур клуба привязанные к календарю с участниками, фото и фильмами

  • Админ панель: разработана персонально

  • Пакетная загрузка фото - 300 за раз (Yandex Object Storage)

  • Лендинг на главной странице

  • Заявки на почту

  • Сжатие изображений при загрузке на клиенте

  • Анимация элементов: базовая+

  • Клиент: Верстка по макету / TypeScript / Vue 3 / Quasar / SSR

  • Сервер: TypeScript / Node.js / Koa.js / Feathers v5 / TypeBox / Socket.IO / MongoDB