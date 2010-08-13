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Разработан модуль autosubscriber для компонента AcyMailing (рассылка для сайта на Joomla 1.5) . Модуль автоматически подписывает/отписывает пользователей при переходе на страницу, где он содержится. Список рассылок, на которые нужно подписать, от каких отписать, хранится в параметрах каждой копии модуля. Рассылки удобно выбирать из всплывающего lightbox'a. Также есть возможность запретить автоматические действия модуля, если пользователь подписан на одну из "Стоп-рассылок".