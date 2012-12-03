Модуль для DLE. Конкурс фотографий.

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поддерживает создание неограниченного количества конкурсов и их этапов.
Настраиваются даты: старта/завершения этапа, приема фотографий и голосования для каждого этапа.
Модерация фотографий, комментариев.
Голосование раз в сутки с одного IP. IP и дата каждого голоса сохраняются для последующего анализа на отсутствие накруток.