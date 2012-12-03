Модуль для DLE. Конкурс фотографий.

Добавлена
11 лет назад
195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Поддерживает создание неограниченного количества конкурсов и их этапов.

Настраиваются даты: старта/завершения этапа, приема фотографий и голосования для каждого этапа.

Модерация фотографий, комментариев.

Голосование раз в сутки с одного IP. IP и дата каждого голоса сохраняются для последующего анализа на отсутствие накруток.