Модуль для DLE. Конкурс фотографий.

Поддерживает создание неограниченного количества конкурсов и их этапов.

Настраиваются даты: старта/завершения этапа, приема фотографий и голосования для каждого этапа.

Модерация фотографий, комментариев.

Голосование раз в сутки с одного IP. IP и дата каждого голоса сохраняются для последующего анализа на отсутствие накруток.