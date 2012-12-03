Модуль для JoomShopping. Вывод блока с товарами 30 $ , 1 час

Модуль выводит товары по заданной метке и количество товаров в каталоге.

Можно настроить:

Заголовок

Метку/метки

Порядок отображения: случайно, новые, по рейтингу

Количество отображаемых товаров