Модуль для JoomShopping. Вывод блока с товарами
Добавлена218 просмотров
11 лет назад
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Модуль для JoomShopping. Вывод блока с товарами 30 $ , 1 час
Модуль выводит товары по заданной метке и количество товаров в каталоге.
Можно настроить:
Заголовок
Метку/метки
Порядок отображения: случайно, новые, по рейтингу
Количество отображаемых товаров