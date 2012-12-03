Модуль и доработка VirtueMart. Фильтр по характери

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Модуль и доработка VirtueMart. Фильтр по характеристикам 100 $ , 3 дня

Модуль для фильтра по параметрам:

Фильтр по производителю, можно выбрать несколько производителей одновременно

Фильтр по параметрам, можно выбрать несколько опций параметров

Можно настроить, что бы отфильтрованные товары выбирались только из указанной категории или из текущей

(страница с которой была запущена фильтрация)

Можно указать пункт меню (Itemid) либо оставить тот, что выбран на текущей странице

Поддержка нескольких шблонов (имя шаблона указывается в параметрах модуля)