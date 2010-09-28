Модуль поиска друзей по интересам для JomSocial

http://www.weblancer.net/projects/215538.html

Был разработан модуль для JomSocial, который показывает пользователю других участников соц. сети, у которых совпадают какие-либо интересы с ним.

Интересы должны быть оформлены мульти-чекбоксами.

Можно включить дополнительную фильтрацию. Например, проживающих в одном городе, области или стране. Для этого лишь нужно знать ID поля, по которому будет произведена фильтрация.