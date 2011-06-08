Модуль статистики поисковых запросов
Веб-программирование
Добавлена153 просмотра
13 лет назад
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Этот модуль вы с легкостью сможете установить на свой сайт. Особенно если вы занимаетесь продвижением сайтов (SEO), то он вам будет наиболее полезен. Настраиваемая стоимость (цена продвижения) зависящая от частоты запроса. Возможность искать по нескольким регионам. Возможность производить запросы неограниченное количество раз и искать одновременно по нескольким отличающимся друг от друга словам/фразам по их тематической направленности.