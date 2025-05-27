Мое портфолио -- Современный и адаптивный сайт разработчика

Мой персональный сайт-портфолио создан с фокусом на чистую верстку, анимации, тёмный дизайн, и удобную навигацию. Он отражает мои навыки как Frontend-разработчика и демонстрирует реальные проекты.

📌 Разделы сайта:

Главная (о себе, стек, опыт)

Проекты (подробные карточки с описаниями и ссылками)

Навыки (React, Next.js, Tailwind, Git, API и др.)

Контакты (форма связи и соцсети)

🎯 Фичи:

Адаптивный дизайн под все устройства

Тёмная и светлая тема

Анимации через Framer Motion

Быстрая загрузка и оптимизация

Современный UI (использую shadcn/ui и Tailwind)

⚙️ Технологии:

Next.js, React, Tailwind CSS, Framer Motion, Shadcn UI, i18n, Zustand



https://portfolio-2-0-lyart-nine.vercel.app/