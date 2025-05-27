Мое портфолио -- Современный и адаптивный сайт разработчика
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Мой персональный сайт-портфолио создан с фокусом на чистую верстку, анимации, тёмный дизайн, и удобную навигацию. Он отражает мои навыки как Frontend-разработчика и демонстрирует реальные проекты.
📌 Разделы сайта:
Главная (о себе, стек, опыт)
Проекты (подробные карточки с описаниями и ссылками)
Навыки (React, Next.js, Tailwind, Git, API и др.)
Контакты (форма связи и соцсети)
🎯 Фичи:
Адаптивный дизайн под все устройства
Тёмная и светлая тема
Анимации через Framer Motion
Быстрая загрузка и оптимизация
Современный UI (использую shadcn/ui и Tailwind)
⚙️ Технологии:
Next.js, React, Tailwind CSS, Framer Motion, Shadcn UI, i18n, Zustand
https://portfolio-2-0-lyart-nine.vercel.app/