Мое портфолио -- Современный и адаптивный сайт разработчика

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Мой персональный сайт-портфолио создан с фокусом на чистую верстку, анимации, тёмный дизайн, и удобную навигацию. Он отражает мои навыки как Frontend-разработчика и демонстрирует реальные проекты.

📌 Разделы сайта:

  • Главная (о себе, стек, опыт)

  • Проекты (подробные карточки с описаниями и ссылками)

  • Навыки (React, Next.js, Tailwind, Git, API и др.)

  • Контакты (форма связи и соцсети)

🎯 Фичи:

  • Адаптивный дизайн под все устройства

  • Тёмная и светлая тема

  • Анимации через Framer Motion

  • Быстрая загрузка и оптимизация

  • Современный UI (использую shadcn/ui и Tailwind)

⚙️ Технологии:
Next.js, React, Tailwind CSS, Framer Motion, Shadcn UI, i18n, Zustand

https://portfolio-2-0-lyart-nine.vercel.app/