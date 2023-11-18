Money Guard

Представляем наше современный сайт — комплексное решение, предназначенное для оптимизации вашего финансового управления.

Тут я позаботился о том, чтобы это приложение было не только функциональным, но также удобным и визуально привлекательным.

Функция обратной связи и переключение языка были добавлены для улучшения пользовательского опыта. Мы ценим ваши отзывы и стремимся сделать наше приложение максимально простым для вас. Приглашаю вас опробовать новые возможности и поделиться впечатлениями. Ваше мнение очень важно для нас!

Данный сайт представляет собой интерактивную платформу для отслеживания ваших доходов и расходов. Он представляет данные в удобном табличном формате, сопровождаемом динамической диаграммой. Пользователи могут выбрать определенный месяц и год, чтобы сосредоточить свой финансовый обзор, предоставляя персонализированный опыт с учетом индивидуальных потребностей.

Особенностью является информация о курсах валют, доступная в режиме реального времени. Эта функция гарантирует, что вы всегда будете в курсе своего текущего финансового положения. Приложение предоставляет полный обзор баланса вашего счета за любой выбранный период.

Недавно мы добавили функцию обратной связи, которую настоятельно рекомендуем нашим пользователям изучить. Ваше мнение и опыт бесценны для нас, и эта функция позволяет нам постоянно совершенствоваться и адаптироваться к потребностям наших пользователей. Еще одним интересным дополнением является функция переключения языка, позволяющая пользователям легко переключаться между английским и украинским языками. Это гарантирует, что наше приложение будет доступно и удобно для более широкой аудитории. По своей сути наше приложение — это больше, чем просто финансовый инструмент; это комплексный финансовый помощник, созданный специально для вас.

Использовались технологии: React.js, Redux, Redux Persist, Styled Components, Axios, Chart.js, Date Fns, Formik, i18n, Nanoid, Date picker, Google reCAPTCHA, React Icons, React Select, React Toastify, Validator, Yup



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