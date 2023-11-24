Настройка отображения в поисковиках. Lagos Sushi
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
месяц назад
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В рамках проекта - клиент пришел с запросом: В google отображается ссылка на несуществующую страницу.
В процессе выполнения обнаружили что индексируются только 3 страницы, среди которых даже нет главной. В первую очередь включили переадресацию на главную с той страницы которой не существовало. После этого включили индексирование главной страницы