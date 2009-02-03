Небольшой навигатор по фирмам городов
Веб-программирование
Добавлена177 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://everest-it.com/poisk.shtml
Из общего списка городов выбирается требуемый. При переходах по категориям загружаются баннеры данной категории, а слева отображаются все баннеры данного города