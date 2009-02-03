Небольшой навигатор по фирмам городов

Веб-программирование
Добавлена
15 лет назад
177 просмотров
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http://everest-it.com/poisk.shtml

Из общего списка городов выбирается требуемый. При переходах по категориям загружаются баннеры данной категории, а слева отображаются все баннеры данного города